Zungoli, terza edizione de “Il borgo fiorito” dedicata alla memoria di Dario Bavaro

Si conclude la III edizione del contest “Il Borgo Fiorito”, il concorso che ogni anno trasforma uno dei Borghi più Belli d’Italia, nonché Bandiera Arancione, conferita dal Touring Club Italiano, in un susseguirsi di profumi e colori.

Più di cinquanta i partecipanti, un’edizione speciale, intensa, che la Pro Loco Zungoli APS ha voluto dedicare alla memoria di Dario Bavaro, fine intellettuale, di rara sensibilità, persona amata da tutti, che tanto ha dato per amore dell’Irpinia. Per mesi, i residenti hanno allestito e curato balconi, vicoli, scalinate e angoli nascosti con fiori, piante e creazioni artigianali. Ma il contest ci ha consentito di andare oltre, è stato un modo per prenderci cura gli uni degli altri. La manifestazione finale e la premiazione si terranno il 5 settembre 2026 nel cortile del Castello Normanno di Zungoli, alla presenza di una qualificata giuria e con la consegna dei riconoscimenti ai vincitori.

“Non è solo un contest floreale – spiegano gli organizzatori – È un atto d’amore verso il nostro paese. Vedere Zungoli così curato e colorato è già la vittoria più grande. Dedicarlo a Dario è stato naturale, perché lui ci ha insegnato a prenderci cura della bellezza e ci ha sempre onorato con la sua presenza, arricchito con i suoi consigli, prima e durante la crescita del Contest. Per due volte consecutive presidente della giuria, ci ha insegnato a seminare relazioni per raccogliere fiori. L’evento, organizzato dalla locale Pro Loco e patrocinato dal Comune di Zungoli, da Irpinia 7X, dal TCI, dall’UNPLI provinciale, segue il grande successo della recente Sagra della Chicozza Zungolese, e della rassegna Musica al Borgo, confermando la vitalità culturale dell’associazione e di Zungoli. Ad allietare la serata sarà il Duo Minimoensemble con Antonio Grande alla chitarra e Daniela del Monaco, contralto, e il reading poetico di Maria Gabriella Tiné in un suggestivo percorso di musica e parole.