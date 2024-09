Ordine e Fondazione dei Commercialisti di Avellino donano 5mila euro alla Caritas Diocesana

Si è svolta questa mattina, presso la sede dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino la cerimonia di consegna della somma raccolta attraverso la vendita del Calendario 2024, realizzato dall’Ordine.

Quest’anno, i fondi raccolti, pari a 5mila euro, sono stati devoluti alla Caritas Diocesana di Avellino. Presenti all’incontro il due vice Direttori della Caritas di Avellino, i Diaconi Valentino Santucci e Costantino Del Gaudio, Don Vitaliano Della Sala e il presidente dell’Ordine dei Commercialisti, Mario Lariccia insieme anche ad alcuni membri del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti.

Felice dell’iniziativa Don Vitaliano Della Sala: “La Caritas desidera esprimere un sentito ringraziamento all’Ordine dei Commercialisti per questa splendida iniziativa. Spesso si pensa che i commercialisti si occupino solo di conti e bilanci, ma in questa occasione emerge l’umanità delle persone che va al di là della professione. Questo è solo uno dei tanti atti di solidarietà, insieme a quelli di molti privati, che la nostra Irpinia offre ai più bisognosi.

I fondi raccolti verranno utilizzati per l’acquisto di buoni pasto da distribuire alle famiglie in difficoltà, e saranno destinati anche alla mensa e al dormitorio. Attualmente, il dormitorio è pieno sin dall’inizio dell’estate e facciamo fatica a trovare posto per tutti. La mensa, ogni giorno, prepara circa un centinaio di pasti, che vengono consegnati anche a domicilio per gli anziani. Gesti come questo ci permettono di continuare a sostenere chi è in difficoltà.”

Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione di solidarietà e supporto per la comunità, sottolineando il ruolo attivo dei professionisti locali nell’impegno sociale. “Abbiamo intrapreso un percorso di solidarietà perché riteniamo che la figura del commercialista non sia soltanto un’attività professionale, ma che possa essere anche uno strumento per raggiungere risultati maggiori in termini di assistenza e sensibilizzazione ai problemi sul territorio”, afferma il presidente Mario Lariccia in riferimento al percorso avviato quest’anno con la Caritas Diocesana di Avellino.

“Durante il periodo Covid abbiamo sostenuto l’Azienda Ospedaliera Moscati e faremo altrettanto con l’Amdos per sensibilizzare verso l’importanza dello screening senologico preventivo e, adesso, con la Caritas avvieremo una serie di iniziative in occasione della realizzazione del nostro Calendario Solidale”. Un’iniziativa nata per mettere al centro non tanto la figura del professionista, ma “le eccellenze del territorio che spesso sottovalutiamo o non valorizziamo appieno – prosegue -. Un doppio fine positivo sia per il territorio che in termini di aiuto per chi è in difficoltà”.

Soddisfazione anche da parte di Valentino Santucci: “Lodevole iniziativa per sovvenire alle difficoltà di tante persone che necessitano di beni primari di prima necessità a supporto di tante famiglie che riceveranno i voucher alimentari. Una bella apertura su tematiche importanti da parte dell’Ordine e speriamo ci siano in futuro ulteriori simili progetti, insieme possiamo dare una mano completa alle nostre comunità”. Infine, Costantino Del Gaudio ringrazia l’Ordine dei Commercialisti per l’impegno profuso: “Anche una piccola goccia nel mare ha un valore inestimabile. Utilizzeremo subito questa somma per rispondere concretamente alle esigenze delle persone in difficoltà, trasformandola in buoni spesa che, in collaborazione con alcuni supermercati, potranno offrire un aiuto immediato. Durante l’incontro abbiamo avuto modo di confrontarci anche su altre situazioni di emergenza, dove la povertà è ancora più grave. Stiamo valutando, insieme all’Ordine, ulteriori iniziative per affrontare queste problematiche e offrire sostegno a chi ne ha più bisogno.”

L’appuntamento è stato anche l’occasione per annunciare la realizzazione del Calendario 2025 i cui proventi di vendita saranno, come di consueto, devoluti a realtà impegnate sul territorio. Il nuovo calendario sarà dedicato alla scoperta delle eccellenze del nostro territorio produttivo, nonché alle bellezze artistico-culturali irpine.