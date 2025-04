Ordine degli Architetti, in settecento alle urne: De Maio il piu’ votato

Si sono concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino. Le votazioni si sono svolte nelle giornate di lunedì 31 marzo e martedì 1 aprile 2025, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 3, del DPR 8 luglio 2005 n. 169, che regola il sistema elettorale e la composizione degli organi degli ordini professionali. Alla tornata elettorale hanno partecipato 702 architetti su 1.236 iscritti, registrando un’affluenza pari al 56,80% degli aventi diritto. Il gruppo “Progetto Architettura” ha ottenuto la maggioranza dei voti, confermandosi alla guida dell’Ordine per il prossimo quadriennio. I candidati eletti e il numero di preferenze ricevute sono i seguenti:

Vincenzo DE MAIO – 578 voti (primo eletto)

Alessandra TRIVELLI – 463 voti

Evelin SAMPIETRO – 457 voti

Isabella PETECCA – 444 voti

Dolores DE VITO – 441 voti

Vincenzo D’AMATO – 437 voti

Valeria PETRUZZO – 410 voti

Fabrizio PETRIELLO (sez. b) – 374 voti

Luciano ALETTA – 367 voti

Gianfranco GUARINO – 365 voti

Enea GUARDABASCIO – 344 voti

Con questa rinnovata composizione, il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Avellino continuerà a operare con l’obiettivo di promuovere la professione e affrontare le sfide del settore, puntando su innovazione, formazione e tutela della qualità dell’architettura e del paesaggio. Il neo-eletto Vincenzo De Maio ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, ringraziando tutti gli iscritti per la partecipazione e confermando l’impegno del Consiglio nel rappresentare al meglio la categoria nei prossimi quattro anni. “Cari colleghi, con la conclusione di questa tornata elettorale, desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti gli iscritti che hanno partecipato al voto, dimostrando ancora una volta il loro senso di appartenenza e il loro impegno per il futuro della nostra professione. L’affluenza del 56,80%, nonostante ci fosse una sola lista strutturata in campo, rappresenta un segnale importante di partecipazione e responsabilità, confermando quanto sia sentito il ruolo del nostro Ordine nella comunità professionale e nella società. Rivolgo le mie congratulazioni al nuovo Consiglio dell’Ordine” lo dichiara il presidente Erminio Petecca.