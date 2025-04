Oggi 2 Aprile Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo

Ogni anno, il 2 aprile, il mondo si tinge di blu per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’autismo e promuovere una maggiore inclusione delle persone nello spettro autistico.

La Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 2007, questa giornata rappresenta un’importante occasione per diffondere informazioni corrette e abbattere pregiudizi, favorendo una società più accogliente e consapevole.

L’autismo è una condizione neurodivergente che si manifesta in modo diverso da persona a persona. Non esiste un’unica forma di autismo, ma un ampio spettro di caratteristiche che possono influenzare la comunicazione, le interazioni sociali e il comportamento. Proprio per questa variabilità, è fondamentale promuovere una cultura dell’inclusione che riconosca e valorizzi le peculiarità di ciascuna persona.