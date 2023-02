Ordine Avvocati, venerdì Benigni presidente. In arrivo ricorsi contro alcuni eletti

Il primo consiglio del “nuovo” Ordine degli Avvocati di Avellino si terrà il prossimo 10 febbraio, nel pomeriggio. I 21 professionisti, usciti vincenti alle urne di giovedì, venerdì e sabato scorsi, si riuniranno per eleggere il nuovo presidente, il sostituto dell’avvocato Barra che, questa volta, non ha preso parte alla competizione.

Sembrano non esserci dubbi, il nuovo presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, quasi certamente, sarà Fabio Benigni, il più votato. Intanto, fino a mercoledì è possibile presentare ricorso contro la composizione del consiglio, i non eletti potrebbero “reclamare” diritti a loro favore. E, secondo indiscrezioni, sarebbero già diversi i ricorsi che stanno per essere presentati. Questi ultimi, una volta consegnati all’Ordine di Avellino, saranno inoltrati al consiglio nazionale forense che li dovrà valutare.

I ricorsi che stanno per essere presentati, si basano su una presunta incandidabilità di alcuni eletti. Venerdì prossimo, oltre il nuovo presidente, saranno eletti anche il vicepresidente, il segretario e il tesoriere del “nuovo” Ordine degli Avvocati di Avellino.