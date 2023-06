Ordine Avvocati, Martucci resta in carica. E’ arrivata anche l’ultima decisione dal Consiglio nazionale Forense. A questo punto, tutto quello che è avvenuto durante le scorse elezioni, viene confermato. Infatti, erano stati già respinti tutti i ricorsi presentati dai primi due avvocati esclusi, ovvero Nicola Micera e Elena Ferrara contro gli avvocati Francesco Saverio Iandoli e Giovannangelo De Giovanni.

I tre proclamati eletti lo scorso 29 gennaio per il prossimo quadriennio 2023 -2026 – ad avviso dei ricorrenti – sarebbero stati illegittimi in quanto non avrebbero rispettato il divieto di rielezione per più di due mandati consecutivi, ovvero avrebbero violato il principio in virtù del quale è possibile ricandidarsi solo qualora sia trascorso un numero di anni uguale a quelli in cui si è svolto il precedente mandato.

Ovviamente soddisfatta l’accato Martucci che ringrazia tutti i suoi elettori e “l’avvocato Leonida Gabrieli e l’avvocato Maria Carmela Picariello che mi hanno egregiamente difesa”.