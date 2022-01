Conza della Campania, tamponi a scuola: gli orari

L'amministrazione comunale di Conza della Campania (Avellino) ha annunciato il ritorno della didattica in presenza e gli orari dello screening nelle scuole.

A Conza della Campania (Avellino) le scuole riapriranno lunedì 24 gennaio 2022. Proprio per questo, il sindaco Luigi Ciccone, ha promosso un’attività di screening in programma domenica, 23 maggio 2022, a partire dalle 8.45. L’obiettivo è rilevare positività al Covid-19 in ambiente scolastico. Ecco gli orari dello screening:

Ore 08:45: Insegnanti/collaboratori della Scuola Primaria

Ore 09:00: Insegnanti/collaboratori della Scuola dell’Infanzia e autisti/accompagnatori servizio trasporto scolastico;

Ore 09:30: alunni classi 4 e 5 Scuola Primaria

Ore 10:45: alunni classe 1 e 2 Scuola Primaria

Ore 11:30: alunni scuola dell’Infanzia”.