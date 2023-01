Operazione “bambini felici”, raccolti oltre 300 giocattoli. Domani si “balla con la befana”. La missione 2022 dell’iniziativa che si rinnova di anno in anno, fortemente voluta in particolare da Francesco Rodia (Expert Parente e Actionaid), sembra essere centrata ma c’è ancora tempo per regalare un sorriso a chi è maggiormente in difficoltà.

Domani, venerdì 6 gennaio, dalle 17.30 alle 23.00 in via De Concilii, è in programma “Balla con la Befana” , manifestazione dedicata al ballo e alla solidarietà, organizzata dalla Max e Very Dance pro “Operazione bambini felici 2022” e patrocinata dal Comune di Avellino e da Actionaid Italia.

L’obiettivo di “Operazione Bambini Felici 2022” è far sorridere i bimbi, vittime innocenti di crisi economiche e guerre.

Ognuno potrà portare un giocattolo e consegnarlo agli organizzatori.

La serata sarà allietata dai ballerini della Max e Very Dance, dalle 21.00 alle 23 in consolle, dopo 24 anni, DJ Freedoms, dance music 70/80/90/2000 rigorosamente in vinile.