Operaio Isochimica deceduto, la Procura chiede il processo bis per quattro imputati

AVELLINO- Arrivera’ molto probabilmente oggi la decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio firmata dalla Procura di Avellino nei confronti di Vincenzo Izzo, classe 1954 difeso dall’avvocato Alberico Villani, Pasquale De Luca, classe 55 difeso dall’avvocato Anna Caserta Aldo Serio, classe 41, difeso dall’avvocato Claudio Fiori del foro di Roma, e dall’avvocato Flavia Ghelli del foro di Roma, Giovanni Notarangelo, classe 51, difeso dagli avvocati Claudio Fiori e Flavia Ghelli del foro di Roma, tutti gia’ condannati nel processo Isochimica e imputati in concorso di omicidio colposo per la morte dell’operaio Giovanni Venezia, deceduto il 3 maggio 2019 per un mesotelioma pleurico compatibile, secondo gli accertamenti della Procura di Avellino: con esposizioni a polvere di asbesto, malattia causata dall’esposizione, durante il periodo di attività lavorativa espletata dal 1985 al 1988, quale operaio scoibentatore presso l’Isochimica di Avellino”. Dinanzi al Gup del Tribunale di Avellino Giulio Argenio, questa mattina si torna a discutere sulla richiesta di rinvio a giudizio firmata dal pm Chiara Guerriero. Costituiti parte civile i familiari dell’operaio deceduto, rappresentati e difesi dagli avvocati Palmira Nigro, Dario Cierzo e Felicia Bruno. La parte civile ha chiesto la citazione come responsabile civile di Rete Ferroviaria Italiana (Ferrovie dello Stato)

LE CONTESTAZIONI

I quattro imputati, in concorso con Elio Graziano (deceduto nel 2017) nella qualită di effettivo responsabile della gestione della società Isochimica Spa che si occupava di lavorazione e rimozione dell’amianto nello stabilimento di Pianodardine sono accusati di aver concorso nell’omicidio colposo dell’ex operaio. Izzo Vincenzo nella qualità di dirigente con funzioni di capo impianto e di responsabile tecnico del trattamento delle fibre di amianto residuate alla scoibentazione e responsabile aziendale della sicurezza, Pasquale De Luca di suo vice e collaboratore. Per la Procura, entrambi avrebbero concorso “con condotta.negligente, imprudente, imperita, nonché inosservante delle leggi, regolamenti, ordini e discipline.anche in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro relative all’igiene del lavoro

in quanto nell’esercizio dell’attività d’impresa nella gestone dello stabilimento citato, svolgevano .attivita industriale in modo da diffondere polveri di amianto cosiddetto friabile (la gran parte di tipo

crocidolite, ossia la tipologia più pericolosa del detto materiale) in maniera indiscriminata, non avendo adottato nei luoghi di lavoro adeguate misure ed idonei dispositivi destinati a prevenire l’esposizione.all’amianto del lavoratore (quali sistemi di protezione delle vie respiratorie, sistemi di aspirazione delle di pulizia degli abiti dei lavoratori) e creando polveri, sistemi di abbattimento delle polveri e sistemi nello stesso tempo ambienti di lavoro estremamente insalubri, perché totalmente contaminati da amianto sotto forma di polvere e fibre volatili, percepibili anche ad occhio nudo”. Non solo, come già avvenuto nel processo principale, si contesta ai due il fatto che “nello stabilimento e nella aree limitrofe “disperdevano, depositavano

sotterravano, in maniera incontrollata ed in ingente quantità, amianto in gran parte del tipo.crocidolite nel corso della lavorazione di circa 2,276 tonnellate (2,276.000 kg) di tale materiale”. Per Aldo Serio, funzionario delle ferrovie dello Stato in servizio presso lľ’ufficio servizio sanitario IV e Giovanni Notarangelo, funzionario delle Ferrovie dello Stato in servizio presso l’ufficio sanitario le accuse sono legate ad un verbale di sopralluogo del 2 agosto 1983 presso l’Isochimica, per verificare le caratteristiche.tecniche dello stabilimento e le dotazioni igienico sanitarie dello stesso per l’esecuzione di operazioni di smontaggio, scoibientazione dell’amianto, ricoibientazione con prodotti alternativi e di montaggio

dei rotabili. Documento in cui avrebbero attestato falsamente che esistevano “le condizioni per l’effettuazione delle lavorazioni sopra.considerate sia dal lato tecnologico che igienico sanitario” e, in particolare, attestando falsamente nell’ impianto per la sicurezza delle condizioni di lavoro, quali quello di.detto verbale la presenza aspirazione dei materiali risulta (polveri) che, in realtà, non erano stati istituitı, consentivano che si svolgessero le operazioni lavorative predette in assenza degli indispensabili presidi prevenzionali, cosi consentendo I’esposizione diretta del lavoratore alle fibre di amianto,.In tal modo cagionando, per effetto dell’aerodispersione delle fibre di amianto rilasciate nell’intera area

aziendale nell’indebita esposizione del lavoratore nel corso dell’attività lavorativa”. Il Gup del Tribunale di Avellino Giulio Argenio ha ammesso la costituzione di parte civile e rinviato per la citazione del responsabile civile nell’udienza di questa mattina.