Lauro, Certosa “saccheggiata”: convalidati gli arresti, scatta obbligo di dimora

LAURO- Convalida dell’arresto e obbligo di dimora e di presentazione alla Pg. Questa la misura applicata dal Gip del Tribunale di Avellino Pasquale Cerrone ai tre soggetti, A.V, quarantasette anni di Pago Vallo Lauro, S.C, ventisei anni di Lauro e S.A, trentanove anni di Pago Vallo Lauro, tutti finiti ai domiciliari per tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e furto aggravato, tutto relativo a fili di rame e altro materiale saccheggiato all’interno della struttura alberghiera abbandonata, quella della “Certosa di San Giacomo”, un tempo fiore all’ occhiello della ricettività nella zona, da anni in stato di abbandono. I tre arrestati dagli agenti del Commissariato di Ps di Lauro, sono comparsi ieri mattina davanti al Gip del Tribunale di Avellino, tutti e tre rappresentati dal penalista Raffaele Bizzarro. La Procura aveva chiesto la misura cautelare degli arrresti domiciliari nei loro confronti. Alla luce di quanto accertato dagli agenti del Commissariato di Lauro agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi, il 7 luglio i tre arrestati erano intenti ad asportare dal piano superiore della struttura dei fili elettrici che contenevano rame, alcuni gia’ erano stati portati nei pressi della vettura. I tre, oltre a strumenti per lo scasso avevano anche un flex elettrico. Bloccati e arrestati dagli agenti, erano scattate anche delle perquisioni presso le loro abitazioni, dove era stato trovato materiale riconducibile al vero e proprio saccheggio della struttura alberghiera. In una delle abitazioni finite nel mirino degli agenti del Commissariato di Lauro c’era materiale in rame ricavato dai fili elettrici, a quanto pare anche quelle di grosse cucine come quella in uso alla struttura, per circa 60 chili. Recuperati anche altri oggetti asportati dalla struttura, fatto per cui ai tre, oltre all’accusa di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose, viene contestato anche un ulteriore capo di imputazione, quello di furto aggrravato, avvenuto in data antecedente al 7 luglio, quella in cui sono stati bloccati.