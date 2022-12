Open Day al 5° Circolo, appuntamento giovedì 22 dicembre

Il 5° Circolo «Giovanni Palatucci» di Avellino apre le porte dei plessi per l’Open Day in programma giovedì prossimo, 22 dicembre.

Dalle 16 alle 17:30 i docenti incontrano i genitori interessati presso tutti i plessi: Giovanni Palatucci in via Scandone ad Avellino, Umberto Nobile in via Oscar D’Agostino ad Avellino, Gianni Rodari in via Piave ad Avellino, Antonio Manganelli nel quartiere Picarelli ad Avellino, Rione Parco in via Rotondi ad Avellino, San Giovanni Bosco in via San Sebastiano a Capriglia Irpina.

Alle 18 la dirigente scolastica Erika Picariello e i docenti incontrano i genitori presso il plesso Giovanni Palatucci in via Scandone ad Avellino.

L’Open Day sarà l’occasione per conoscere il personale docente e visitare le strutture a disposizione degli alunni.