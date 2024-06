Ondate di calore e sospensioni idriche: ecco dove stasera mancherà l’acqua

Continuano le sospensioni idriche notturne da parte di Alto Calore Servizi. A Pago del Vallo di Lauro, dalle 22:00 del oggi alle ore 6:00 di domani, sarà effettuata la sospensione idrica all’intero centro urbano. Ciò è causato dai consumi anomali dovuti alle alte temperature stagionali nonché al guasto dell’elettropompa dell’impianto di Liveri.

Anche a Mercogliano, in alcune strade, mancherà l’acqua nei medesimi orari. Ecco dove: FRAZIONE TORELLI DI MERCOGLIANO E ZONE LIMITROFE, VIA PARTENIO, VIA MATTEOTTI E TRAVERSE , VIA DON GENNARO, VIA SERRONI, VIALE S. MODESTINO, VIA VACCARO , VIA MICALETTI, VIA MARCONI, VIA AMMIRAGLIO BIANCO, C.SO GARIBALDI, VIA AMATUCCI, VIA ALDO MORO, VICO PROIA, VICO CARMINE, VIA CASARUSSO, PIAZZA SILVATI E MORELLI, PIAZZA S. STEFANO, VIA SIBILIA, PIAZZA ATTANASIO, VIA ACQUA DELLE NOCI e VIA MUNICIPIO.

Sospensioni idriche dalle 23:00 alle 6:00 anche nell’intero centro urbano del Comune di Summonte e del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo. Intanto per la giornata di domani e per le successive 66 ore il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per “Ondata di calore”.