Omicidio stradale a Guardia Lombardi, trentottenne condannato a nove anni

GUARDIA LOMBARDI- Nove anni di reclusione per omicidio stradale aggravato. Una dura condanna, quella emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino Sonia Matarazzo nei confronti di un trentottenne napoletano imputato di omicidio stradale avvenuto il 12 luglio del 2020 a Guardia Lombardi, che aveva causato il decesso della donna che viaggiava in auto con lui e il ferimento di un’automobilista che viaggiava nella vettura colpita dall’auto del trentottenne dopo aver impattato contro un manufatto. Più aggravanti quelle contestate all’imputato, a partire dalla guida in stato di alterazione psicofisica, alla violazione delle norme relative al limite di velocità in un centro abitato.

IL FATTO

Secondo l’accusa, sulla base anche di una consulenza disposta dalla Procura, il trentottenne, in stato di alterazione psicofisica a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti (in particolare cannabinoidi e cocaina) avrebbe perso il controllo della sua auto mentre viaggiava ad ottanta all’ora lungo via Borgo, nel Comune di Guardia Lombardi, località “Taverne” (il tratto urbano della S.S. 303 rettilineo ad una carreggiata a doppio senso di marcia). Avrebbe intanto violato il limite di velocità nel centro abitato, ma non solo. Proprio a causa delle condizioni psicofisiche alterate per l’assunzione di stupefacenti ed a causa dell’elevata velocità aveva perso il controllo della vettura che, dove aver impattato un manufatto, si era scontrata con una vettura guidata da una donna del posto che proveniva dall’opposto senso di marcia. La donna che viaggiava con lui era stata catapultata all’esterno dell’abitacolo, impattando violentemente sulla fiancata dell’ autovettura che viaggiava in senso opposto e poi sul suolo. La donna era deceduta sul colpo. Sia i familiari della ragazza deceduta, difesi dall’avvocato Francesco Cioppa, che la ragazza ferita, difesa dall’avvocato Alfonso Laudonia, si erano costituiti in giudizio. Il giudice monocratico del Tribunale di Avellino ha disposto nei suoi confronti anche la revoca della patente di guida.