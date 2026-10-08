Omicidio pluriaggravato nella Rems di San Nicola Baronia: a dicembre il processo

Inizierà il prossimo 3 Dicembre dinanzi alla Corte d’Assise di Benevento il processo a carico di Pasqua Salvatore accusato di omicidio volontario pluriaggravato commesso il 29 Settembre 2025 presso la Rems di San Nicola Baronia. La vittima, Pasquale Cannavacciuolo, veniva senza alcun motivo aggredita con violenza inaudita, dapprima con 2 schiaffi al volto, poi una volta a terra, veniva attinta con 12 calci al cranio. Il tutto sotto le telecamere di sicurezza della Casa di Cura. Condotta in

Ospedale, la persona offesa moriva dopo 7 giorni. Il Gup del Tribunale di Benevento, Dott. Perrotta, ha disposto il rinvio a giudizio dinanzi alla Corte d’assise. Pasqua Salvatore, classe 1996, e difeso dall Avvocato Rolando Iorio. Pasqua si trovava nella Rems irpina per un

altro omicidio commesso qualche anno prima nel Carcere di Poggioreale. Infatti, dopo essere stato condannato in primo grado alla pena di 24 anni di carcere dalla Corte di Assise di Napoli, in appello l’Avvocato Iorio era riuscito a ribaltare totalmente la sentenza di condanna di primo grado, ottenendo una assoluzione per incapacità di intendere e di volere. In considerazione della pericolosità del Pasqua, la Corte di Assise d’Appello di Napoli disponeva la misura di sicurezza all’interno della Rems dove poi è avvenuta la seconda mortale aggressione.