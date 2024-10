Omicidio colposo ad Airola: dissequestrato il cantiere al proprietario indagato

Il Tribunale del Riesame di Benevento per le misure cautelari reali, accogliendo la tesi dell’ Avvocato Vittorio Fucci, ha dissequestrato il cantiere situato nella Via Trociano di Airola in cui sarebbe morto S. F., 67 anni di Rotondi. Come si ricorderà a seguito dalla morte di S.F., avvenuta lo scorso 20 agosto, furono iscritti nel registro degli indagati per il reato di omicidio colposo, dovuto alla violazione delle norme contro gli infortuni sul lavoro, l’ imprenditore della ditta edile e il proprietario del cantiere, entrambi difesi di fiducia dall’ Avvocato Vittorio Fucci. Il Tribunale del Riesame, però, accogliendo la tesi dell’ Avvocato Vittorio Fucci, ha dissequestrato il cantiere.