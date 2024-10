Maltempo, allerta arancione in alcune zone della Campania

La Protezione Civile regionale, considerato il quadro meteo attualmente in atto e l’intensificarsi delle precipitazioni che già stanno determinando situazioni di criticità in alcuni comuni della Campania, ha prorogato, innalzato ed esteso l’allerta meteo già in vigore all’intero territorio regionale.

A partire dalle 23.59 di oggi 18 ottobre alle 23.59 di domani 19 ottobre si passa all’Arancione sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini) e mentre l’allerta Gialla viene estesa a tutte le altre zone.

Dalle 23.59 di oggi 18 ottobre alle 23.59 di domani 19 ottobre: ALLERTA GIALLA sul resto del territorio regionale.

Attualmente in vigore e fino alle 23.59 di oggi permane l’ALLERTA GIALLA sulle zone: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini).