Omicidio Bembo, Iannuzzi e Sciarrillo tornano ai domiciliari

MERCOGLIANO- I giudici della Corte di Assise di Avellino hanno sciolto la riserva sulla richiesta di attenuazione della misura cautelare in carcere nei confronti di Niko Iannuzzi e Luca Sciarrillo, a processo per l’omicidio di Roberto Bembo formalizzata al termine dell’ultima udienza dai penalisti Gaetano Aufiero e Stefano Vozzella. Entrambi gli imputati torneno ai domiciliari con braccialetto elettronico. Proproo sulla precedente revoca dei domiciliari, dopo il ricorso della Procura e della parre civile, l’avvocato Gerardo Santamaria, sia il Riesame che la Cassazione avevano deciso per il ripristino della misura in carcere.