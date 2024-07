A30 Caserta-Salerno e Raccordo Salerno-Avellino: scattano le chiusure notturne

Sulla A30 Caserta-Salerno e sul Raccordo Salerno-Avellino, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Dalle 22:00 alle 24:00 di lunedì 22 luglio:

Sulla A30 Caserta-Salerno sarà chiuso, per chi proviene da Caserta, il ramo di immissione sul Raccordo Salerno-Avellino, verso Avellino. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Baronissi/Lancusi e seguire le indicazioni per Avellino.

Dalle 01:00 alle 03:00 di martedì 23 luglio

Sul raccordo Salerno-Avellino: sarà chiuso, per chi proviene da Avellino/Fisciano, il ramo di immissione sulla A30 Caserta-Salerno, verso Caserta. In alternativa si consiglia di uscire a Mercato San Severino.