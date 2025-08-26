Omaggio a Pasolini: spettacolo teatrale presso i Cunicoli Longobardi

“Abbiamo voluto omaggiare questo intellettuale che, nonostante tutto, resta profetico sull’evoluzione della società” – spiega Nicola Mariconda presidente della Bottega del Sottoscala nonché ideatore e regista dello spettacolo – “Tramite i suoi scritti abbiamo testimonianza di come, già negli anni ’70, dicesse cose attualissime, cose che si sono rivelate esatte nella società di oggi”.

“Lo spettacolo” – continua Mariconda – “si inserisce nel “Festival delle Fiabe – Seconda Edizione”, (Azione finanziata Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il 2025 per lo svolgimento di attività socioeducative in favore dei minori) – e vuole essere uno spunto per appassionare gli spettatori sulla figura di Pasolini che, anche se a tratti controversa, ha saputo contaminare l’arte con la sua impronta; dal cinema al teatro, dal giornalismo alla letteratura, il suo pensiero si ripercuote ancora oggi ed ancora oggi è attuale più che mai” – “In scena ci saranno Marisa Barile che insieme a me darà voce agli scritti e a brani tratti dalle opere di Pasolini. Carmen Mariconda, ballerina e performer che darà corpo e Gianni Spagnuolo, artista poliedrico che realizzerà, in maniera estemporanea, una tela per omaggiare l’intellettuale italiano”.

Mercoledì 27 agosto ore 19.30 Cunicoli Longobardi – Avellino:

Omaggio a Pasolini

Durata 50 min

Voce; Nicola Mariconda e Marisa Barile

Corpo: Carmen Mariconda

Colori: Gianni Spagnuolo

Produzione: La Bottega del Sottoscala