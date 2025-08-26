“80 passi in rete” torna ad Avellino: un incontro per raccontare l’umanità delle storie vere

Dopo aver attraversato Torino, Roma, Caserta e numerose piazze italiane, “80 passi in rete. Vite oltre gli ostacoli” (Terebinto Edizioni), l’ultimo libro del giornalista Aldo Balestra, torna nella sua terra con una nuova presentazione ad Avellino, presso la Mondadori Bookstore di corso Vittorio Emanuele.

L’incontro si terrà giovedì 28 agosto 2025 alle ore 18:30, e sarà l’occasione per dialogare con l’autore e con alcuni ospiti d’eccezione sul ruolo del giornalismo narrativo, sul potere civile delle parole e sull’importanza di raccontare le fragilità umane senza retorica.

“80 passi in rete” nasce dall’esperienza maturata da Aldo Balestra attraverso il blog “Diritto&Rovescio”, curato su Il Mattino a partire dal 2017. Le ottanta storie raccolte nel volume toccano temi di grande attualità sociale: violenza, diseguaglianze, fede, resilienza, marginalità, scuola, giustizia, lutto. Ogni testimonianza è trattata con lo sguardo del cronista e la sensibilità del narratore, in un equilibrio di rigore giornalistico ed empatia umana.

All’incontro di Avellino interverranno la poetessa e scrittrice Rossella Tempesta, il giornalista Rai Daniele Morgera, oltre naturalmente all’autore Aldo Balestra. A moderare il dibattito sarà il giornalista e scrittore Gianluca Amatucci, figura di riferimento nel panorama culturale irpino.