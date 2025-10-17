Omaggio ai tre carabinieri caduti a Castel d’Azzano: il commosso tributo dell’Irpinia

Questa mattina, a Montefusco, presso la locale Stazione Carabinieri, i rappresentanti dei comuni di Montefusco, Santa Paolina e Torrioni hanno consegnato un omaggio floreale quale gesto di vicinanza e cordoglio di quelle comunità in occasione dei funerali dei tre appartenenti all’Arma dei Carabinieri deceduti il 14 ottobre a Castel d’Azzano (VR).

Anche a Nusco, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale esprimono sincere condoglianze e profonda partecipazione al dolore per la perdita dei tre carabinieri, morti nell’esplosione a Castel D’Azzano, durante lo sgombero di un casolare. Un sentito omaggio floreale per onorare la loro memoria e la loro dedizione al servizio.