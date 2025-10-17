Carlo Mele candidato alle Regionali con la lista PER

La lista PER, che correrà alle Regionali del 23-24 novembre in Campania a sostegno del candidato governatore Nicola Campanile, candida nella provincia di Avellino Carlo Mele, noto, si legge in una nota, “in tutto il territorio irpino per la sua dedizione ai poveri, ai fragili e ai detenuti”.

A riportare la notizia è l’Ansa. Mele, 69 anni, sposato con un figlio, dal 1988 è impegnato come coordinatore e responsabile di progetto nei servizi promossi dalla Caritas nella diocesi di Avellino e come volontario nel carcere di Bellizzi Irpino. Dal 2014 al 2024 ha ricoperto la carica di direttore della Caritas diocesana di Avellino. Dal 2012 è Garante dei detenuti della provincia irpina.