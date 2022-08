Omaggi aziendali: dal mouse pad ai calendari, i gadget personalizzati di tendenza per l’ufficio

Gli omaggi aziendali sono un ottimo mezzo per fidelizzare i clienti, i fornitori, ma anche gli stessi dipendenti. Al fine di capirne le potenzialità, basta pensare ai tipici omaggi natalizi oppure ai gadget forniti in genere ai nuovi assunti in un’azienda.

Hanno un forte impatto su chi li riceve che, dunque, s’immedesima sempre di più nel brand. Oltre al fatto che è sempre gratificante ricevere un regalo, soprattutto se è un oggetto pratico e funzionale.

Senza dubbio, ancora oggi tra gli articoli più distribuiti in omaggio dalle aziende ci sono i gadget per l’ufficio, che risultano molto apprezzati dai destinatari vista la loro grande utilità nel quotidiano.

Fare branding con mouse pad e gadget hi-tech personalizzati

Tra i gadget per l’ufficio più gettonati del momento ci sono i mouse pad, che possono essere sfruttati per promuovere il brand a 360°, attraverso la stampa del logo, oppure per pubblicizzare un determinato prodotto o servizio, vista l’ampia superficie che è possibile sfruttare per la personalizzazione.

Le migliori realtà specializzate nei servizi di stampa online, naturalmente, permettono di scegliere tra numerosi modelli di forme, dimensioni e colori diversi. A questo proposito, un punto di riferimento è senza dubbio Easygadget.it, con cui puoi creare in pochi click mouse pad personalizzati perfetti per la tua azienda, per promuovere il brand in modo efficace a costi competitivi.

Altri articoli per l’ufficio attualmente molto richiesti dalle imprese sono per esempio i gadget hi-tech, sempre più indispensabili per agevolare le mansioni dei dipendenti nel quotidiano.

Senza dubbio, le preferenze si orientano verso powerbank, chiavette usb e auricolari. In particolare, per quanto riguarda le cuffie, risultano particolarmente graditi modelli con funzione bluetooth e microfono annesso, adattabili a dispositivi IOS e Android.

I gadget per l’ufficio evergreen: dai calendari ai porta-badge

Il calendario personalizzato è senza dubbio uno dei gadget per l’ufficio più gettonati di sempre. Al giorno d’oggi è possibile scegliere tra un ampio numero di proposte, a cominciare dal classico calendario olandese da appendere al muro fino ad arrivare al calendario da tavolo.

Si tratta di un gadget per cui sarà necessario un investimento minimo e che soddisferà le aspettative di collaboratori e utenti esterni. In base poi all’attività, si può optare per un calendario da tavolo con immagini legate a diversi settori. Addirittura si possono avere piccoli calendari plastificati e che fungono anche da biglietto da visita.

Tra i gadget per l’ufficio che possono essere considerati veri e propri evergreen ci sono anche i taccuini, utili per prendere appunti in qualsiasi circostanza, che si tratti di un meeting o della pianificazione delle attività. Creare taccuini personalizzati con le migliori realtà specializzate nei servizi di stampa online permette di scegliere tra soluzioni a foglio bianco oppure a righe, modelli con copertina rigida o morbida, così come tra un’ampia varietà di colori.

Anche un porta-badge può risultare un omaggio gradito: i migliori portali online mettono a disposizione un’ampia varietà di scelta, con modelli con nastro e laccetti di vari colori, che possono differenziarsi per la presenza della borchia da cui si stacca il porta badge.

Risulta un articolo molto gettonato vista la sua grande utilità non soltanto per la timbratura quotidiana, ma anche in occasione di fieri, congressi ed eventi di settore. In queste occasioni, la distribuzione può permettere una risonanza del brand con effetto immediato: un prodotto accattivante, infatti, può essere indossato subito e favorire la promozione del marchio sul posto.