Olimpiadi, l’argento di Silvana nel tiro a volo orgoglio per l’Irpinia

STURNO- C’è anche un pezzo di Irpinia nell’ argento che ha arricchito il medagliere nazionale alle Olimpiadi di Parigi. Quella conquistata da Silvana Maria Stanco nella finale di tiro al volo femminile trap. Quaranta bersagli su 50 per la classe 1993, battuta solamente dalla fortissima guatemalteca Adriana Ruano Oliva (autrice del nuovo record olimpico, 45/50). Si tratta della prima medaglia a cinque cerchi in carriera per Silvana, dopo tre titoli Mondiali e cinque a livello Europeo. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei. Silvana e’ originaria di Sturno, il comune irpino che ha dato i natali al papa’, dal quale ha ereditato la passione per il tiro a volo.

Quella di Silvana e’ anche una storia di determinazione. Nonostante la delusione per la mancata convocazione ai Giochi di Rio 2016, non si è data per vinta e la sua costanza l’ha portata a conquistare un bronzo mondiale ai campionati di Changwon 2018 e contestualmente a qualificare il trap femminile a Tokyo. In Giappone ha chiuso al quinto posto, poi ha saputo confermarsi ai massimi livelli vincendo gli Europei di Larnaca 2022, regalando così all’Italia la prima carta olimpica per Parigi 2024. In Francia la tiratrice azzurra voleva esserci per andare a caccia di una medaglia e arricchire il suo palmarès.