Dopo un primo round in salita ed una ferita in prossimità dell’occhio che ha contribuito probabilmente a complicare le cose e due round in cui è apparso nettamente al di sopra del suo avversario sul ring dell’Arena Parigi Nord l’ azzurro Aziz Abbes Mouhiidine non convince i giudici delle Olimpiadi, che assegnano la vittoria all’ uzbeko Lazizbek Mullojonov. Una sconfitta che lascia l’ amaro in bocca. A testimoniare che quella sul ring nei fatti era stata se non dominata da Aziz quantomeno una gara equilibrata, anche l’atteggiamento molto sportivo del suo competitor, Mullojonov, che al momento del verdetto non ha esultato certo per la vittoria. Una scelta che ha lasciato molti dubbi e tanta amarezza per il campione italiano che era uno dei favoriti nel gruppo pugilistico. Resta l’orgoglio per un irpino giunto fino sul ring delle Olimpiadi e sicuramente sconfitto ma a testa alta e ai punti.