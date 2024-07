Incendio a Via Pirone, c’e’ anche la pista dolosa: indagine della Squadra Mobile

AVELLINO- Si segue la pista dolosa dietro al rogo che poco dopo l’una di ieri notte ha causato una alta e densa colonna di fumo all’ingresso di uno dei prefabbricati di Via Pirone a Valle. Cinque ore di intervento per i caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino, sul posto due mezzi ed un’autobotte per domare le fiamme che hanno creato non pochi danni alla struttura e al sistema elettrico e delle tubature di acqua della palazzina. Sotto i porticati erano stati ammassati rifiuti di ogni genere ma a preoccupare in particolare erano due bombole di GPL e una bomba di acetilene che si trovava in una anessa cantina della palazzina. I caschi rossi hanno terminato il loro intervento poco dopo le sei e mezza di questa mattina. Al termine delle verifiche sempre i Vigili del Fuoco hanno anche dichiarato non agibile il prefabbricato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Avellino e lo stesso sindaco Laura Nargi, per provvedere alla temporanea sistemazione delle famiglie evacuate. Contestualmente alle operazioni di messa in sicurezza dell’incendio sono scattati anche i primi accertamenti da parte della Questura di Avellino. Il primo intervento è stato eseguito dal personale delle Volanti di Via Palatucci. Le indagini però sono ora passate alla Squadra Mobile, che dovrà ricostruire quanto avvenuto ed eventuali responsabilità. Già domani una prima informativa di reato potrebbe essere consegnata alla Procura di Avellino per procedere con gli accertamenti.