“Ok al decreto obbligo mascherina lavoratori in Campania”

“Approvato ieri un nostro decreto che prevede l’obbligo della mascherina per quelli che sono al contatto col pubblico, lavoratori dei ristoranti alle cucine e ai tavoli. Dobbiamo essere prudenti, arrivare bene a settembre e ottobre quando dovremmo avere vaccino in grado di resistere in maniera totale a varianti Covid”.

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in diretta social.

“Seppur con qualche problema, abbiamo retto in maniera straordinaria le ondate Covid, è innegabile”