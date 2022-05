De Luca: “Stazione sciistica Lago Laceno, lunedì al via i lavori”

“Partono i lavori per la stazione sciistica di Laceno per 13 milioni di euro. Andiamo avanti con i nostri investimenti, mentre per l’energia abbiamo firmato convinzione con l’ENI per produrre impianti all’avanguardia per energia rinnovabile in provincia di Caserta e nella Piana del Sele, in provincia di Salerno. E a giugno si svolgerà un incontro a livello internazionale per discutere dell’emergenza ambientale”.

Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nella consueta diretta del venerdì su Facebook.

“Già riattivate le funicolari Faito e Montevergine, andiamo avanti con investimenti”, ha detto ancora De Luca.

“Ribadisco a tutti quanti che sulla terra dei fuochi la Regione non ha nessun interesse a minimizzare nessun problema. Noi abbiamo interesse solo a proporre un’immagine equilibrata e corretta delle diverse situazioni territoriali, facendo sempre un’operazione trasparenza dicendo le cose per quelle che sono. Nulla di più, ma anche nulla di meno. Quindi nessun negazionismo, niente di niente, vogliamo descrivere la realtà così com’è, senza però tendenze masochistiche”.