Nuvole, all’Università del Sannio un centro per il benessere psicofisico

Dopo le sempre più numerose notizie relative al forte disagio psichico degli studenti e delle studentesse nelle università italiane, l’Università del Sannio promuove la nascita di “Nuvole”, un centro per il benessere psicofisico della comunità studentesca.

Si tratta di una collaborazione tra l’Università del Sannio e l’ASL Benevento per creare un nuovo spazio dedicato al supporto psicologico per studentesse e studenti e che vada a potenziare il servizio di counseling UNISANNIO, già attivo dal 2022, offrendo un aiuto concreto a chi affronta difficoltà personali, emotive o di studio.

Grazie al supporto dell’ASL, il servizio è stato ampliato, garantendo un sostegno più strutturato e la possibilità di proseguire il percorso psicoterapeutico laddove necessario.

Attraverso questa collaborazione, l’Università del Sannio offre un supporto professionale qualificato, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza universitaria e promuovere il benessere psicologico. “Nuvole” mette a disposizione colloqui individuali con psicologi esperti, un ciclo di incontri che può variare da uno a sei appuntamenti, follow-up meeting per monitorare i progressi e, in base alle necessità riscontrate, la possibilità di una prosecuzione del percorso con uno psicoterapeuta dell’ASL.

Le attività si svolgono presso Palazzo Giannone, I Piano, in Piazza Roma a Benevento.

Il Rettore dell’Università del Sannio, Gerardo Canfora, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Il benessere psicologico delle nostre studentesse e dei nostri studenti è una priorità per l’Ateneo. Con il potenziamento di questo servizio, vogliamo offrire un aiuto concreto per affrontare le difficoltà emotive e di studio, in un ambiente che promuova il confronto e il supporto reciproco. La collaborazione con l’ASL Benevento è un valore aggiunto fondamentale per garantire un servizio efficace e qualificato”.

Soddisfatto anche il dott. Gennaro Volpe, Direttore Generale della ASL di Benevento, che ha, infine, ribadito la necessità di agire in maniera preventiva e tempestiva rispetto alle difficoltà incontrate dai giovani nel corso di fasi particolarmente delicate della propria vita.