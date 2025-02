Avellino in lutto per Marinella Pericolo, l’omaggio del M.I.D.

Giovanni Esposito, Presidente campano del M.I.D. – Movimento Italiano Disabili – rende omaggio a Marinella Pericolo, negli anni ex Presidente della Consulta disabilità al Comune di Avellino e figura di spicco nel panorama irpino: “Con Marinella Pericolo scompare oggi una donna rivolta con lo sguardo sempre a tutela delle persone con disabilità. Per me è stata un esempio e da insegnamento per la sua dedizione a un organismo consiliare che ha saputo sempre far funzionare con impegno e perseveranza grazie alle sue forti doti. Per le persone con disabilità è stata un punto di riferimento intellettuale e di affermazione dei diritti. È stata protagonista di battaglie importanti verso un miglioramento della qualità della vita dei cittadini con disabilità, ricordando ogni giorno alle nostre istituzioni i problemi di queste persone che a lei si sono rivolti e alle quali lei ha risposto sempre col sorriso, in maniera concreta e facendosi valere contro tutti e tutto.”