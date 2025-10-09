Nusco, sette mezzi pesanti in fiamme in un deposito: paura in Contrada Leone

NUSCO- Una densa colonna di fumo nero dopo un violento scoppio. Quella che nel pomeriggio di oggi ha fatto notare a chilometri di distanza l’incendio che si e’ sviluppato in Contrada Leone e che ha interessato diversi veicoli per l’autotrasporto, almeno sette, parcheggiati all’interno di un’area di un’azienda del posto. Due mezzi erano anche carichi di pomodori. La colonna di fumo nero che ha interessato le aree limitrofe ed era visibile anche dall’Ofantina. Si attendono gli accertamenti tecnici per stabilire le cause del rogo, ancora in fase di verifica.