Incendio a Nusco, il sindaco fa scattare divieti nel raggio di 300 mt: chiudete le finestre

NUSCO- In attesa delle verifiche da parte dell’Arpac, il sindaco di Nusco Antonio Iuliano ha emanato un’ordinanza con una serie di misure cautelative destinate alla popolazione residente entro un raggio di 300 metri dal fabbricato sito in Contrada Leone, dove a causa dell’incendio si e’ sprigionata una intensa nube di fumo.

L’ordinanza prevede la disattivazione di tutti gli impianti di areazione e condizionamento; la chiusura di tutti gli infissi esterni; il divieto di consumare vendere frutta ortaggi raccolti dopo l ‘incendio nelle zone comprese entro il raggio di 2 chilometri; il divieto di utilizzare risorse idriche provenienti da vasche e pozzi non protetti dalle precipitazioni aeree per fini alimentari; il divieto di pascolo nelle zone circostanti. Tutte misure cautelative per evitare eventuali rischi derivanti dalla nube nera sprigionata nell’aria dopo l’incendio.