Nusco, giovane trovato in una pozza di sangue: salvato dall’autista di un bus Air

Drammatico ritrovamento questa mattina, intorno alle 6:30, nella zona Scalo di Nusco. Un giovane di origine straniera, residente nel comune irpino, è stato trovato disteso a terra sotto la pensilina del pullman, in gravi condizioni e in una pozza di sangue, con le valigie accanto.

A notarlo è stato un autista dell’Air Campania, di passaggio con il bus di linea. L’uomo, accortosi della situazione, ha fermato immediatamente il mezzo e dato l’allarme, chiamando i soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente un’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine, che hanno prestato i primi soccorsi al ragazzo e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.

Il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sarebbero molto gravi, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul suo stato di salute. Le indagini sono in corso per chiarire cosa sia accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento e se vi siano responsabilità di terzi.

In aggiornamento.