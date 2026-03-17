Nusco, convegno verso il referendum costituzionale: “Le ragioni del NO”

Si terrà venerdì 20 marzo 2026, alle ore 17:30, presso la Sala Consiliare di Nusco, il convegno dal titolo “Verso il Referendum, una riforma che NON FA GIUSTIZIA – Le ragioni del NO”. L’iniziativa si inserisce nel dibattito pubblico in vista del referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo 2026.

Ad aprire e moderare il convegno sarà Lucio Molinario, consigliere comunale di Nusco. Seguiranno gli interventi di diversi esponenti del mondo politico, giuridico e giornalistico del territorio: Emilio Mantellini, segretario del circolo locale del Partito Democratico; Mario Gaudiello, consigliere comunale; Matteo Claudio Zarrella, magistrato ed ex presidente del Tribunale di Lagonegro; Fabio de Paulis, avvocato; Francesca Contino, giornalista e militante PD; e l’onorevole Alberta De Simone, già presidente della Provincia di Avellino. A concludere i lavori saranno i deputati del PD Toni Ricciardi e Marco Sarracino, che tireranno le fila del dibattito politico in vista dell’imminente appuntamento elettorale.