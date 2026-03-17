PRATOLA SERRA- Si moltiplicano le iniziative per il rush finale della campagna referendaria. Giovedi 19 marzo , alle ore 18:00 nell’ Auditorium Giovanni Paolo Il- Pratola Serra ci sara’ un incontro pubblico sul referendum giustizia per sostenere le ragioni del No: La Giustizia e’ dei cittadini: difendiamola. I saluti istituzionali affidati a Gerardo Galdo – Sindaco di Pratola Serra
Interverra’ Stefano Celentano, magistrato Consigliere Corte di Appello di Napoli, l’avvocato Ermanno Simeone, Societa civile per il NO, Vincenzo Ciampi, Movimento5 Stelle, Roberto Montefusco, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia D’Acierno segretaria Generale CGIL prov. Avellino Adriana Guerriero Dinigente PD provinciale di Avellino. Le conclusioni saranno affidate al penalista Nello Pizza. A moderare il dibattito Adele Galdo, esperta presso il Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
Incontro pubblico sul referendum giustizia Le ragioni del No
PRATOLA SERRA- Si moltiplicano le iniziative per il rush finale della campagna referendaria. Giovedi 19 marzo , alle ore 18:00 nell’ Auditorium Giovanni Paolo Il- Pratola Serra ci sara’ un incontro pubblico sul referendum giustizia per sostenere le ragioni del No: La Giustizia e’ dei cittadini: difendiamola. I saluti istituzionali affidati a Gerardo Galdo – Sindaco di Pratola Serra