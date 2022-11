Nusco, brutto incidente sull’Ofantina. Donna in ospedale

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, nella tarda serata di ieri 6 novembre, è intervenuta sulla SS 7 Bis, Ofantina, nel territorio del comune di Nusco, al Km. 341,100, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture.

A bordo di una delle due auto, un uomo con il figlio piccolo, sono stati visitati sul posto senza far ricorso a ricovero ospedaliero. Nell’altra, invece, una donna rimasta ferita e trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale di Sant’Angelo Dei Lombardi per essere sottoposta a cure mediche. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.