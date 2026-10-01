Nuovo Stadio Partenio-Lombardi, la Giunta approva il Documento di Indirizzo alla Progettazione

Un nuovo Stadio Partenio-Lombardi, con una capienza di almeno 22.000 posti a sedere, moderno, multifunzionale e progettato secondo i requisiti della Categoria 4 UEFA. È questo l’obiettivo al quale guarda l’Amministrazione comunale di Avellino con l’approvazione, questa mattina in Giunta, del Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) relativo al nuovo impianto sportivo di contrada Zoccolari.

Il Documento di Indirizzo alla Progettazione, redatto dai tecnici del Comune, individua un investimento complessivo di 72.736.850,49 euro, comprensivo di lavori e somme a disposizione. L’intervento è previsto con finanziamento integrale attraverso fondi regionali, attualmente in fase di definizione e perfezionamento. La Regione Campania ha infatti manifestato la propria disponibilità a programmare le risorse necessarie per la realizzazione dell’opera.

Il nuovo impianto dovrà essere concepito con una capienza indicativa di almeno 22.000 posti a sedere e secondo i requisiti previsti per gli stadi di Categoria 4 UEFA, nel rispetto, per quanto applicabili, degli standard e dei requisiti tecnici e funzionali stabiliti da FIFA, UEFA, FIGC e Lega Serie A. L’obiettivo è realizzare una struttura in grado di rispondere alle esigenze del calcio professionistico nazionale e di poter ospitare anche competizioni e manifestazioni calcistiche di carattere internazionale.

Il progetto dovrà inoltre garantire caratteristiche di sostenibilità ambientale, economica, funzionale ed energetica, insieme alla piena accessibilità e fruibilità dell’impianto e alla sua sostenibilità gestionale nel ciclo di vita. La definizione puntuale delle caratteristiche dimensionali, architettoniche, strutturali, impiantistiche e tecnologiche sarà demandata alle successive fasi della progettazione.

«L’approvazione del D.I.P. rappresenta un passaggio fondamentale e concreto per dare forma al progetto del nuovo Partenio-Lombardi – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Fondi regionali ed europei, Enza Ambrosone – l’obiettivo è dotare Avellino di un impianto moderno, sicuro, accessibile e sostenibile, all’altezza delle ambizioni sportive della città e capace di rappresentare una infrastruttura strategica per la città e la provincia. Ora sarà necessario proseguire il lavoro istituzionale per definire il finanziamento e accompagnare tutte le successive fasi progettuali».

Con l’approvazione del D.I.P. è previsto anche l’aggiornamento del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028, con l’inserimento dell’intervento nell’annualità 2026. A seguito della definizione del finanziamento, spetterà al R.U.P., individuato nel dirigente del Settore Lavori Pubblici, ing. Luigi Maria Cicalese, avviare gli adempimenti per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e per le successive fasi di approvazione, pubblicazione del bando e attuazione dell’intervento.