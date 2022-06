Nuovo segretario e nuovo coordinamento: la Lega si riorganizza in Irpinia

La Lega riparte dal territorio e si dà una nuova struttura in provincia di Avellino. Salvatore Vecchia, sindaco di Cassano Irpino, è il nuovo segretario provinciale, presentato ieri sera nella sede di via Esposito dal segretario regionale ed Europarlamentare Valentino Grant.

Oltre a Vecchia, ufficializzati anche i Componenti del Coordinamento Provinciale di Avellino. Sono Elena Iavarone, Gino Cusano (Ufita), Orsola De Stefano (Bassa Irpinia), Fausto Accolla (Alta Irpinia), Marica Grande (Ufita), Antonio Cassese (Alta Irpinia) e Caporaso Amabile (Valle Caudina).

“È una giornata importante per il nostro partito in provincia di Avellino. Ringraziamo le donne e uomini che da anni concretamente e seriamente si sono spesi per la Lega in Irpinia e con spirito di servizio e di reale appartenenza mettono le loro competenze per la comunità – ha commentato Grant che poi ha aggiunto -. Un plauso al neo segretario provinciale Salvatore Vecchia e a tutti i componenti del coordinamento, che da anni e senza sosta portano avanti le battaglie del nostro partito e le istanze dei territori. Un coordinamento collegiale, suddiviso per aree, per consentire un ascolto più attento delle problematiche, per poter portare avanti progettualità per le zone interne attraverso l’impiego dei fondi europei, al fine di dare risposte, che da troppi anni attendono i cittadini irpini”.

“Finita l’era dei senatori ora guardiamo avanti – ha aggiunto il neo segretario Vecchia -. Da oggi rilanciamo un percorso che intende porre l’attenzione sul centrodestra, che ha avuto delle difficoltà ma si sta riorganizzando, e che trae incoraggiamento dalle elezioni amministrative dei giorni scorsi”.