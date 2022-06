A Clementino il premio “Taurasi”: “Ho un forte legame con l’Irpinia”

Clementino ha ricevuto domenica scorsa il “premio Taurasi”, assegnato dal Rotary club Taurasi e si è esibito sul palco del magnifico borgo irpino rinomato per il suo vino.

Al rapper, in occasione della festa di San Marciano Vescovo e Sant’Antonio di Padova, è stato assegnato dal Rotary Club il Premio “Taurasi”, alla sua prima edizione, che gli è stato consegnato dal presidente, l’avvocato Lorenzo Mazzeo, e dal Sindaco Antonio Tranfaglia.

La motivazione: “A Clementino per il suo talento musicale ed artistico e al suo rap d’amore per il territorio”. Il premio è una riproduzione in bronzo della facciata del castello di Taurasi, un’opera del maestro napoletano Sinno. Clementino ha ricordato che è nato ad Avellino, ha raccontato del suo legame con l’Irpinia, della sua infanzia, quando il padre lo portava a giocare al parco con le giostre a Mercogliano.

Ha cantato anche un rap con rime dedicate a vari paesi irpini. “Sono molto contento di aver ricevuto questo premio – ha affermato il cantante – dopo tanti sacrifici è bello avere questi riconoscimenti. Oggi è poi un giorno speciale perchè festeggio proprio qui a Taurasi un anno di fidanzamento con la mia Martina”.

Tra un sorso di buon vino di Taurasi e le rime baciate di Clementino il pubblico si è davvero divertito.

Servizio di Enzo Costanza #CiVuoleCostanza