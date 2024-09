Nuovo murales a Grottaminarda: dedicato ad Augusto Daolio

L’ artista Antonio Sena, originario di Sant’Angelo dei Lombardi, ha realizzato un nuovo murales a Grottaminarda, in via Aldo Moro, adiacente al piazzale Padre Pio, ex stazione terminal irpinia.

L’opera è dedicata ad Augusto Daolio, morto nel 1992 a causa di un cancro. Ricordato da tutti come cantautore, disegnatore, pittore e poeta italiano, nonché il leader del gruppo musicale Nomadi.

Un personaggio del Nord che nei suoi brani toccava spesso il tema della pace e amava molto Grottaminarda. Difatti, su iniziativa di Renato Grillo, autorizzato dalla famiglia di Augusto Daolio, è stata realizzata questa meravigliosa opera d’arte.

L’artista Sena ha riportato sulla parete dell’edificio l’espressività del volto di Augusto Daolio, sempre sorridente con la solita sigaretta in bocca, non fumava, ma era un suo stile. Al lato è raffigurato un quadro di Augusto che rappresenta due mani unite e due alberi, un modo per evincere che la natura è in pace come dovrebbe esserlo tutto il mondo. E infine, si può notare la fatidica frase detta a fine concerto da Augusto: “È stato veramente bellissimo!”, accompagnata dalla sua firma.

“Questa opera nasce da me e da alcuni miei amici, perchè sono un suo fan degli anni ottanta, l’ho sempre seguito – afferma Renato Grillo – . Augusto Daolio in un concerto del 1983, a Grottaminarda, stravolse me e miei amici. Ci è sempre piaciuta la sua idea e la bellezza che aveva dietro il palco nel parlare e spiegare le cose in maniera dolce. Le sue canzoni erano basate sulla pace, cantava tutto ciò che respirava al momento, senza aver paura di nessuno. Nell’estate del 1983 c’era una parola che ci univa: “Passa à là”, lui sentiva queste parole prima del concerto e trasformava il suo live. Aveva instaurato un bellissimo rapporto con noi di Grottaminarda, ecco perchè ci tenevo a questa sua continuazione” – conclude Renato.