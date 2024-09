Il Procuratore Policastro saluta la Polizia: grazie per la lealtà e fiducia

Il Procuratore Capo presso il Tribunale di Benevento, Dott. Aldo Policastro, accompagnato dal Procuratore Aggiunto Dott. Gianfranco Scarfò, si è recato nell’odierna mattinata presso la Questura di Benevento ove è stato ricevuto dal Questore, Dott. Giovanni Trabunella, e da tutti i Funzionari.

Nel portare il suo saluto, in vista della prossima assunzione dell’incarico di Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, il Procuratore ha voluto ringraziare la Polizia di Stato per il rapporto di fiducia e leale collaborazione che si è costruito nel tempo, ricordando le tante attività investigative portate positivamente a termine. Il Questore Trabunella, a sua volta, ha espresso un particolare ringraziamento al Procuratore Policastro che si è costantemente posto per gli uffici investigativi della Questura come affidabile ed autorevole punto di riferimento nella comune volontà di assicurare una maggiore sicurezza e legalità nell’interesse della collettività.