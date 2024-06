Nuovo Clan Partenio: slitta al 17 settembre il processo di Appello a boss e gregari

Falsa partenza per la prima udienza davanti ai magistrati della Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli del processo di secondo grado nei confronti di ventuno presunti appartenenti al Nuovo Clan Partenio, condannati nel luglio del 2023 a pene per circa tre secoli di carcere. Eccepiti dalle difese alcuni difetti di notifica per gli imputati. Il sostituto procuratore generale ha chiesto la sospensione dei termini di custodia, richiesta eccepita dal penalista Alberico Villani, a cui si e’ associato tutto il collegio difensivo. I giudici hanno accolto la richiesta della Procura Generale. Il processo riprenderà davanti ai magistrati della Sezione presieduta dal giudice Elena Conte il prossimo 17 settembre. In quella sede saranno valutate le richieste delle difese di rinnovo dell’istruttoria per alcuni imputati, le eccezioni presentate e poi la parola passerà al Sostituto Procuratore Generale e alle parti civili.