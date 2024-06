A Grottaminarda Premio “Piccola Stella Matematica”

L’Amministrazione comunale di Grottaminarda, attraverso la sua Delegata alla Promozione delle attività Culturali ed ai Rapporti con le Istituzioni Scolastiche, Marilisa Grillo, e il Consigliere comunale, Antonio Vitale, ha partecipato con grande piacere all’evento finale del Premio “Piccola Stella Matematica” per dare merito agli alunni che si distinguono nelle discipline matematiche e ricordare la figura di Pina Ciarcia, compianta maestra che tanto si è spesa per i suoi piccoli alunni.

La premiazione si è svolta presso il Plesso di Piani “Maria Pia Landi” ed ha visto protagonisti gli alunni delle classi II della Primaria dell’intero Istituto Comprensivo “San Tommaso d’Aquino”. «È stato davvero emozionante partecipare questa mattina alla premiazioni di questi piccoli talenti della matematica – afferma l’Assessora Marilisa Grillo – Pina Ciarcia è stata un’insegnante eccezionale alla quale tutti noi insegnanti dovremmo ispirarci per le dedizione, il metodo e l’empatia che aveva in special modo con gli alunni più piccoli. Ringrazio di cuore a nome di tutta la comunità le figlie di Pina Ciarcia, Paola e Antonella Villanova per la loro costante presenza, la Dirigente Scolastica, Maria Antonietta Rizzo, per l’attivismo della nostra scuola, la responsabile di Plesso Piani, Paola Cipriano e tutti gli organizzatori per la valenza e la riuscita dell’iniziativa».