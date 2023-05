Nuovo Clan Partenio, l’Antimafia chiede quattro secoli di condanne: 30 anni al boss Pasquale Galdieri

Trecentottantasette anni di reclusione per i ventuno imputati del processo al Nuovo Clan Partenio. Condanne pesanti invocate per i vertici: trenta anni al presunto capoclan Pasquale Galdieri, altrettanti a Dello Russo Carlo, ventisette anni a Nicola Galdieri.Quasi quattro secoli di carcere jnvocati al termine di una requisitoria fiume andata avanti per circa 5 ore dalla pm Antimafia Simona Rossi.

LE RICHIESTE DI CONDANNA

Ambrosone Franco libero

Anni 9

Bocciero Diego

24 reclusione

Brogna Giuliana

Anni 6

De Fazio Martino

Anni 9

Dello Russo Carlo

Anni 30

De Simone Luigi

anni 18

Durante Giuseppe

Anni 22

Galdieri Nicola

anni 27

Galdieri Pasquale

anni 30

Genito Angelo

Anni 22

Mariano Sabino

Anni 5

Matarazzo Antonio

Anni 20

Moscatiello Giuseppe

Anni 17

Nigro Ernesto

Anni 20

Nigro Giuseppina

Anni 18

Nittolo Ludovico

Anni 19

Rosania Mario

Anni 18

Taccone Antonio

Anni 20

Valente Carmine

anni 26

Volpe Giovanni libero

Anni 10

Freda Renato

Anni 17