Nuovo clan Partenio, confermate le condanne ai vertici: sconto di sei anni per Valente

NAPOLI- Confermate anche in Appello le condanne di primo grado per i vertici del Nuovo Clan Partenio. I giudici della III Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli dopo circa tre ore e mezza di camera di consiglio pochi minuti prima delle 18 hanno letto in aula il verdetto di Appello. Confermate le condanne per Pasquale Galdieri a 25 anni di reclusione, Nicola Galdieri, 21 anni di reclusione, Nigro Ernesto, 17 anni di reclusione, Volpe Giovanni 9 anni e 9 mesi. Riformato il verdetto di primo grado per gli altri imputati. A partire da Carmine Valente, che ha avuto la riforma della sentenza più consistente. I giudici di Appello, hanno ritenuto che non fosse ai vertici del sodalizio e la sua condanna, come invocato dalla difesa, il penalista Raffaele Bizzarro. Lieve sconto per Diego Bocciero e Carlo Dello Russo, il primo passa da 20 anni a 19 anni e 10 mesi, il secondo da 24 anni e 9 mesi a 24 anni e 7 mesi. Aerre