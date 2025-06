Allerta meteo, il concerto “Note di legalità” spostato a giovedì 26 giugno

In relazione all’avviso di “ allerta meteo gialla ” diramato dalla Protezione Civile per la giornata di domani, si partecipa ai gentili ospiti che il concerto “Note di legalità. Omaggio in musica all’Irpinia”, dell’Orchestra del Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino e della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, avrà luogo sempre ad Avellino, nel Rione San Tommaso, alle ore 19.30 del 26 giugno 2025 (giovedì).