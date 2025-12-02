Nuovo clan Graziano, tutti assolti dall’accusa di associazione a delinquere

AVELLINO- Il Nuovo clan Graziano non esiste. Almeno per come era stato configurato e ricostruito da Antimafia e Carabinieri. I giudici del Tribunale di Avellino, collegio Scarlato, hanno assolto dalla contestazione di associazione a delinquere di stampo camorristico. Unica condanna, con l’esclusione dell aggravante mafiosa per Rega Lodovico Domenico per la detenzione di un fucile a due anni e sei mesi. Assolti dall’ accusa di associazione invece Fiore e Salvatore Graziano, difesi dal penalista Raffaele Bizzarro, Antonio Mazzocchi, difeso dal penalista Sabato Graziano e Domenico Lodovico Rega, difeso dall’avvocato Bibiana Iannaccone
