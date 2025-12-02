Ariano Irpino, al Distretto Sanitario arriva un “facilitatore digitale”

Ogni Martedì e Venerdì al Distretto Sanitario di Ariano Irpino è presente un Consulente Facilitatore Digitale, una persona che può aiutare e guidare nei percorsi della Sanità Digitale, tra cui: districarsi tra il Fascicolo Sanitario Elettronico e le prenotazioni online delle prestazioni specialistiche ambulatoriali ; consultare e gestire i propri appuntamenti direttamente da smartphone; pagare o consultare lo storico dei pagamenti effettuati; scegliere e/o revocare il medico di base; consultare e revocare, per se stessi o per i propri figli minori, le esenzioni ticket attive; Prenotare per se stessi o per i propri figli minori le vaccinazioni extra o stagionali.

Il facilitatore digitale è presente ogni martedì dalle 10 alle 13 e venerdì dalle 9 alle 12, a l Primo Piano del Distretto Sanitario di Ariano Irpino, INGRESSO DIREZIONE (porta Blu), prima porta sulla destra.