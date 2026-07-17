«Lo sport è crescita, inclusione e socialità». Lo dichiara l’assessore Ettore Iacovacci, con deleghe ad Annona, Attività Produttive e Sviluppo Commerciale e Artigianale.

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«Sono stati completati i lavori del nuovo campo polivalente di San Pio, in via Giovanni XXIII. Uno spazio che sarà presto affidato in gestione e restituito al quartiere, diventando un nuovo punto di riferimento per bambini, ragazzi e famiglie.

In questi giorni si è parlato molto dell’ordinanza che vieta il gioco con il pallone in Piazza Libertà. Una decisione adottata per garantire la sicurezza e la piena fruibilità di uno dei luoghi più frequentati della città.

Il messaggio, però, è chiaro: non stiamo togliendo spazi allo sport, li stiamo creando.

Come Amministrazione continuiamo a investire nella realizzazione e nella riqualificazione di impianti sportivi e aree dedicate, con l’obiettivo di offrire ai nostri giovani luoghi sicuri, moderni e funzionali dove giocare, allenarsi, incontrarsi e crescere.

Il nuovo campo polivalente di San Pio rappresenta un risultato concreto di questo impegno: un’opera pensata per il quartiere e per l’intera comunità, perché crediamo che lo sport sia uno straordinario strumento di educazione, inclusione, socialità e partecipazione.

Il lavoro continua, con la volontà di creare sempre nuove opportunità e spazi di aggregazione per i cittadini», conclude l’assessore Ettore Iacovacci.