Calitri, viola il divieto di avvicinamento ai genitori: 40enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Calitri hanno tratto in arresto un 40enne del posto, ritenuto responsabile della violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese.

L’uomo, nella tarda serata di ieri, si è presentato presso l’abitazione dei genitori per l’ennesima richiesta di denaro, violando le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. L’immediato intervento dei militari dell’Arma ha consentito di sorprenderlo in flagranza di reato e di procedere al suo arresto.

Al termine delle formalità di rito, il 40enne è stato deferito alla Procura della Repubblica di Avellino e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di comparire nella mattinata odierna dinanzi al Giudice per essere giudicato con rito direttissimo.